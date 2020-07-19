Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Турция набирает добровольцев для войны с Арменией

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Турция набирает добровольцев для войны с Арменией
Фото: соцсети

Турецкие военные набирают добровольцев среди сирийских боевиков для войны против Армении. Всем принявшим решение отправиться воевать в Азербайджан предложен бонус 2500 долл. Об этом сообщает портал Авиа.Про.

Турецкие рекрутинговые пункты развернуты в северном сирийском кантоне Африн. Всем желающим отправиться воевать в Азербайджан, предлагается контракт на 6 месяцев и бонус 2500 долл. Напоминаем, что Анкара уже направляет свои прокси-силы из Сирии в Ливию для участия в боевых действиях, против армии Хафтара. Турецкие амбиции расширить зону своего влияния, похоже, распространяются не только на Ближний Восток и север Африки, но и значительно дальше.

ША

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью