Турция набирает добровольцев для войны с Арменией

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкие военные набирают добровольцев среди сирийских боевиков для войны против Армении. Всем принявшим решение отправиться воевать в Азербайджан предложен бонус 2500 долл. Об этом сообщает портал Авиа.Про.

Турецкие рекрутинговые пункты развернуты в северном сирийском кантоне Африн. Всем желающим отправиться воевать в Азербайджан, предлагается контракт на 6 месяцев и бонус 2500 долл. Напоминаем, что Анкара уже направляет свои прокси-силы из Сирии в Ливию для участия в боевых действиях, против армии Хафтара. Турецкие амбиции расширить зону своего влияния, похоже, распространяются не только на Ближний Восток и север Африки, но и значительно дальше.