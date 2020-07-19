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Военные действия между Арменией и Азербайджаном разгораются в большой пожар

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Военные действия между Арменией и Азербайджаном разгораются в большой пожар
Фото: соцсети

Войска Армении уничтожают бронетехнику армии Азербайджана используя дроны-«камикадзе», по сути, представляющих собой барражирующие боеприпасы, сообщает портал Авиа.Про.

Азербайджан уже потерял в приграничных с Арменией районах как минимум четыре танка, сообщалось в фронтовых сводках ранее. Но, сейчас в сети появились новые фотографии уничтоженной азербайджанской бронетехники. На снимке видны подбитые: танк и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ). Судя по всему, азербайджанская сторона несет большие потери, чем противник.

ША

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