Военные действия между Арменией и Азербайджаном разгораются в большой пожар

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19 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Армении уничтожают бронетехнику армии Азербайджана используя дроны-«камикадзе», по сути, представляющих собой барражирующие боеприпасы, сообщает портал Авиа.Про.

Азербайджан уже потерял в приграничных с Арменией районах как минимум четыре танка, сообщалось в фронтовых сводках ранее. Но, сейчас в сети появились новые фотографии уничтоженной азербайджанской бронетехники. На снимке видны подбитые: танк и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ). Судя по всему, азербайджанская сторона несет большие потери, чем противник.