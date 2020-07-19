WSJ узнала о слежке исследователей из США по заданию Пентагона за сигналами мобильных на военных объектах в России

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сотовый телефон, фото: Instagram.com/ le.pich, globallookpress.com

Группа американских исследователей из университета штата Миссисипи в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе под Северодвинском на территории Архангельской области.

Информацию о слежке за сигналами мобильных по заданию Пентагона узнала газета The Wall Street Journal. По данным издания, согласно полученным от властей Миссисипи документам, занятые в проекте ученые и студенты использовали для анализа информацию из открытых источников, данные о местонахождении, которые фиксируют мобильные приложения, а потом продают их в сфере рекламы.

Представитель Пентагона Эрик Томпсон подтвердил изданию факт финансирования проекта о слежке. Американский офицер отметил, что проект не использовал личные данные о владельцах сотовых телефонов.

По данным издания, исследователи отслеживали передвижения владельцев сотовых телефонов, которые были в Неноксе на следующий день после инцидента на полигоне в августе 2019 года. Один из находившихся там телефонов позднее переместился на Кубу, еще один — в Азербайджан, а остальные передвигались по стране — их владельцы уехали в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. WSJ также пишет, что в рамках проекта отслеживались сигналы мобильных телефонов в «российских правительственных зданиях», в Кремле, в посольствах в Москве.