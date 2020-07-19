Африканский раскол : континент распадается из-за рождения нового океана

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19 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Африканский континент раскалывается, и его распад неизбежен. Правда произойдёт это, скорее всего, через 5 или даже 10 миллионов лет, так что на ближайшее время человечеству беспокоиться незачем.

За это время можно успеть покорить галактику, не говоря уже про решение континентальных проблем Земли. Но всё же предпосылки к грядущему расколу материка идут уже сейчас. В эфиопской пустыне недалеко от Афара давно появилась трещина диной почти в 60 километров. Это ясно говорит о движении тектонических плит. По словам учёных, здесь уже много лет идёт формирование океанического бассейна. И этот процесс необратим.

Участок, где появляется разлом, находится на стыке трёх разных тектонических плит. В нынешнее время они начинают постепенно отдаляться друг от друга. Впервые трещина возникла ещё в 2005 году, сразу же заинтересовав мировое сообщество учёных. Исследователи предполагают, что не обошлось и без растущего влияния магмы. Её объём стремительно увеличивается и подталкивает плиты. «Красное море и Аденский залив затопят весь Восточно-Африканский рифт, включая эфиопскую пустыню», - заявляет доктор Кен Макдональд, один из известных геофизиков планеты, «Они превратятся в новый океан. Данная часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом».