На Земле может появиться еще один континент

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19 июля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nbc news

Земля. Фото: pixabay.com

Ученые заявили, что в будущем на планете может образоваться новый континент. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав движение тектонических плит.

Предполагается, что со временем Африка расколется на две части, между которыми будет океан. Это случиться примерно через пять-десять миллионов лет. Отмечается, что 15 лет назад ученые смогли обнаружить в пустыне Эфиопии трещину, длина которой достигала 56 километров. Исследователи отмечают, что ранее движение тектонических плит привело к образованию Аденского залива и Красного моря.

Ранее в ВОЗ заявили об очередной вспышке Эболы в Африке.