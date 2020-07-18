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В Германии поймали испуганного дикого Рэмбо

, 16:40 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Германии поймали испуганного дикого Рэмбо
Ив Рауш на фото globallookpress.com

Полиция задержала Ива Рауша после шести дней охоты. В масс-медиа его прозвали «шварцвальдским Рэмбо». А ранее он задерживался полицией за антисемитский плакат.

Эта операция была похожа на голливудский боевик. Охота на Ива Рауша началась после стычки. «Шварцвальдский Рэмбо» отобрал у полицейских оружие, а потом скрылся в лесу.

«Ив Рауш был в бегах с утра прошлого воскресенья после того, как задержал четырех полицейских и украл их огнестрельное оружие в момент, как утверждает его мать, паники», — сообщила подробности газета the Guardian.

Полицейские развернули целую спецоперацию. В небе барражировали вертолеты. Лес прочесывали две сотни полицейских с тепловыми детекторами. К поискам подключили собак-ищеек. Они осматривали заброшенные здания, пещеры и старые бункеры.

«Мы полагаем, что 31-летний мужчина уверенно ориентируется в местном лесу и очень хорошо знает этот район», — объяснялась полиция, когда ей журналисты задавали вопрос почему весь этот батальон не может найти одного человека.

Ив Рауш не имел постоянного места жительства. Долгое время он жил в лесу, вырезал фигурки для гномов, чтобы их продавать. Мужчина пропагандировал жизнь в дикой природе.

Его друзья и родственники объясняют, что та встреча с полицейскими могла попросту напугать парня. Он боялся попасть за решетку. В пятнадцать лет его задержали за плакат с антисемитским содержанием.

Тогда Ива Рауша приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Он выстрелил в знакомого из арбалета. Но в целом знакомые его характеризуют, как доброго парня. Он мог просто испугаться.

Рембо стал популярнейшим во всем мире киношным образом. После этого фильма журналисты часто дают это прозвище героям публикаций.

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