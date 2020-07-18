Пираты в Гвинейском заливе захватили в заложники 13 членов российско-украинского экипажа танкера

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18 июля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Морской бюллетень

бинокль, Kamal Sellehuddin/ZUMAPRESS.com

В Гвинейском заливе пираты захватили 13 человек с танкера Curacao Trader. Согласно последней информации компании Alison Management, экипаж судна состоит из 19 граждан Российской Федерации и Украины.

Организация, в управлении которой находится танкер, сообщила, что в минувшую пятницу судно подверглось нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина. В настоящий момент на помощь танкеру идет находящийся неподалеку рефрижератор Frio Chikuma.

Согласно некоторой информации, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов. Вероятнее всего, в преступной операции принимало участие крупное судно.

Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине заявили, что предпринимают все необходимые действия, чтобы установить точные обстоятельства случившегося.