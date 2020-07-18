Непредвиденное ухудшение. В победившей «ковид» Черногории снова эпидемия

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18 июля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё недавно Черногория праздновала великую победу над коронавирусом. Местные жители ликовали вместе с правительством. Все полагали, что «уханьская пробирка» так и не смогла пустить корни в этих местах. Но с конца июня началось новое обострение.

По мнению экспертов, вторая волна пришла в Черногорию из-за завозных случаев. Правительство Джукановича было вынуждено вновь пойти на крайние меры для остановки распространения инфекции. На сегодня в стране почти 2000 заболевших (точное число – 1965). 357 пациентов успешно преодолели заражение и полностью оправились от болезни. 26 человек умерли, и в основном это очень пожилые люди.

Недавно местный институт Общественного Здоровья сообщил о 59 заражённых, выявленных за сутки. Для такой страны как Черногории – это весьма большое количество, учитывая то, что общее население государства составляет 622 800 человек. Больше всего заболевших в северных регионах и Подгорице. Многих удивляет то, что заражение распространяется в тех городах, где были слишком строгие ограничения. Не обходится и без политических заявлений. У нынешнего главы государства Мило Джукановича хватает врагов. Они давно обвиняют его в коррупции и узурпации власти. Некоторые оппозиционеры считают, что никакой повторной вспышки не существует, и что все сведения о заражённых – лишь вымысел Джукановича, решившего таким образом «обезопасить» страну от митингов.