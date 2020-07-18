В Польше продолжаются испытания противотанкового комплекса, разработанного с помощью Украины
18 июля 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]
Польское военно-промышленное предприятие Polska Grupa Zbrojeniowa известило об успешных испытаниях противотанковой управляемой ракетной системы Pirat, разработанной в сотрудничестве польским предприятием Telesystem-Mesko и украинским государственным КБ «Луч».
Проверялась работа польских стартовых и маршевых двигателей и оценка точности наведения ракеты во время пусков на расстоянии от 500 м до 2400 м, говорится в сообщении украинского портала «Defense Express». Данный переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) изготавливается для Минобороны Польши. Для полькой армии планируется закупить до 500 ПТРК и порядка 5000 боеприпасов к ним.
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