Турция направила в Ливию до 3800 боевиков, ранее воевавших в Сирии, в первом квартале этого года
18 июля 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]
Появились новые данные о военном контингенте, направленном Турцией в Ливию. Согласно которым в первые три месяца этого года Анкара завербовала и направила для поддержки Триполи и борьбы с армией Хафтара от 3500 до 3800 наемников. Информацию из ежеквартального отчета Пентагона опубликовало агентство Associated Press.
Ранее британский журналист сообщал, что турецкий режим вербует террористов-наемников в Сирии для отправки их в Ливию за две тысячи долларов в месяц, сообщает сирийское информационное агентство САНА. Только в конце апреля в Ливию прибыли 300 наемников, завербованных в Сирии. Сколько в этот же период времени туда же было переброшено турецких военнослужащих - неизвестно.
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