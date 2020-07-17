Жаркое лето в Товузе. Премьер-министр Пашинян намерен остановить войну с Азербайджаном

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17 июля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

День 12 июля 2020 года стал официальной датой начала новой пограничной конфронтации между Арменией и Азербайджаном. Враждующие стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Ни одна из держав пока не может выявить, на ком лежит ответственность за первый удар.

В возникшем противоборстве уже давно применяются не только сухопутные силы, но и боевая техника вместе с авиацией. Армяне отчитались о подбитом азербайджанском танке. Азербайджанцы заявили, что им удалось уничтожить один из вражеских беспилотников. От боевых действий уже начинают страдать мирные жители, обитатели нескольких сёл Товузского района. Между тем, в Нагорном Карабахе, находящемся в сотнях километров от «опасной зоны», обстановка остаётся весьма спокойной.

Президент Ильхам Алиев ведёт себя враждебно и агрессивно по отношению к армянской стороне. Буквально вчера Минобороны Азербайджана не без воли своего лидера пригрозили Армении высокоточным ракетным ударом. Причём ударить они намеревались не по военным целям, а по Мецаморской АЭС. Возникшие взрывы могли бы вызвать мощнейший всплеск радиации. Радиация, как известно, отрицательно влияет на всю окружающую среду. Тем самым азербайджанские силы могли бы попросту уничтожить армянскую экологию, а заодно подвергнуть опасности собственных жителей. По словам Ильхама Алиева, «азербайджанская дипломатия должна быть атакующей, а не пассивной». Многие критики уже обвиняют Алиева в желании масштабного кровопролития в регионе.

Премьер Армении Никол Пашинян, напротив, не стремится подвергать опасности своих соотечественников и желает скорейшего прекращения войны. «Силового решения не существует», - заявил он недавно в Минске на заседании экономического совета Евразии, «Нет альтернативы мирным переговорам». Сограждане доверяют правительству Пашиняна и надеются на скорейшее урегулирование конфликта на границах. Ведь многие армяне, включая азербайджанских оппозиционеров, считают Алиева непредсказуемым диктатором, готовым пойти на всё ради укрепления собственных интересов. Как поговаривают в народе, для этого человека жизни других не имела значения.