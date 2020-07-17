НОАК перебазирует ударную авиацию на острова в Южно-Китайском море
17 июля 2020, 17:15[ «Аргументы Недели» ]
Космические средства наблюдения обнаружили китайские истребители J-11B на авиабазе, расположенной на острове Вуди Парсельского архипелага. На спутниковом снимке хорошо различимы четыре машины.
НОАК разместил ударные самолеты J-11B, являющиеся китайской версией российских истребителей Су-27 (по классификации НАТО - Flanker). Об этом информируют западные СМИ. Вышеуказанные китайские многофункциональные истребители четвертого поколения в целом эквивалентны американским F-15 Eagle, - отмечают эксперты.
Спутниковая фотосъемка свидетельствует, что четыре J-11B находятся на взлетно-посадочной полосе на острове Вуди Парсельского архипелага, который является спорной территорией, на него претендуют Тайвань и Вьетнам.
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