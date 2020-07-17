Самолет-разведчик ВВС США в третий раз на этой неделе был замечен возле провинции Гуандун

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17 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Китайские источники сообщили, что американский военный самолет наблюдения и разведки ВВС США E-8C, оснащенный специализированными радиолокационными, коммуникационными, операционными и контрольными системами, был обнаружен вблизи южного побережья Китая в третий раз на этой неделе, на расстоянии около 72 морских миль от побережья провинции Гуандун.



Аналитики говорят, что самолет, вероятно, следил за развертыванием и движением китайских войск вдоль побережья. Исследовательский центр КНР, также, сообщил, что над Южно-Китайским морем был замечен самолет раннего предупреждения и контроля ВВС США E-3 Sentry, обеспечивающий всепогодное наблюдение, управление, контроль и связь.

Практически одновременно с китайскими СМИ, в пятницу, американское военно-морское командование разместило на своем интернет портале отчет о недавно прошедших в Южно-Китайском море учениях двух авианосных ударных корабельных групп (АУКГ) ВМС США во главе с флагманами USS Nimitz и USS Ronald Reagan. Указывается, что командирам групп представилось право действовать инициативно в соответствии с развитием оперативной обстановки. Напоминаем, что в то же время морские, авиационные и сухопутные формирования НОАК проводили маневры в том же районе. По сути США и КНР провели двусторонние бесконтактные учения в обстановке близкой к военной реальности. Отчет американских ВМС представлен в общих чертах. Из него следует, что обе АУКГ провели тактические учения противовоздушной обороны «на самом высоком уровне готовности, чтобы обеспечить реагирование на любые непредвиденные обстоятельства».

Научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапурском технологическом университете Наньян Коллин Ко сказал, - операции ударных групп авианосцев показали, что ВМС США намерены сохранить свободу судоходства в Южно-Китайском море, несмотря на растущее противодействие со стороны китайские военных. Он в общем выразил то, что уже давно всем известно. Вашингтон проявляет крайнюю решительность противодействовать намерениям КНР сделать все Южно-Китайское море (ЮКМ) своими территориальными водами. США рассчитывают привлечь на свою сторону всех региональных игроков, которые в известной степени страдают от действий Пекина. По крайней мере США пытаются простимулировать страны Юго-Восточной Азии отстаивать свои морские претензии к спорным водам, но эксперты говорят, что большинство из них вряд ли открыто выберут сторону между США и Китаем.

В случае возникновения вооруженного конфликта в ЮКМ стратегическое преимущество все же будет на стороне Китая. Удаленность региона от американских берегов и близость к китайским базам снабжения – нивелирует количественное и качественное превосходство ВМС США. Даже привлечение союзников по НАТО, а также Австралии и Новой Зеландии не даст возможность Штатам вести боевые действия на удаленном ТВД с тем же успехом, как это было во Второй мировой войне. НОАК в данном случае будет иметь возможность действовать как морскими, так и сухопутными силами и средствами. Авиация НОАК будет работать с континентальных аэродромов. Если США ввяжутся в драку за ЮКМ - их ждет катастрофа похлеще вьетнамской. Все вышесказанное стоит очертить оговоркой - если не будет применяться ядерное оружие.