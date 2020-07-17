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17 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

Стремление западного кинопроизводства встать на путь толерантного развития некогда считалось позитивным явлением. Однако теперь это вылилось в дискриминацию белых гетеросексуальных актеров, которые не могут получить работу.

О том, что «цветные» артисты или артисты с нетрадиционной сексуальной ориентацией страдают от консервативных голливудских стандартов, мы слышим уже далеко не первый год. Американскую киноиндустрию постоянно одолевают все новые и новые скандалы, приобретающие масштабы протестных настроений. Сначала «слишком белый Оскар», потом движение Me Too, теперь Black Lives Matter. С одной стороны, это весьма положительная тенденция, так как стремление к равноправию среди людей всех полов, гендеров, национальностей и возрастов отвечает запросам современности. «Толерантность» стала главным словом новой эпохи кинопроизводства. Миролюбивая политика голливудских деятелей нацелена на создание комфортных условий для всех артистов.

Голливуд





Однако, с другой стороны, не все так сказочно, как может показаться на первый взгляд. Некогда стремление к равноправию сменилось новым неблагоприятным социальным явлением, которое попросту изменило объект нападок. Это явление назвали «обратным расизмом», ведь ранее угнетенные члены индустрии стали говорить с позиции силы даже с теми, кто и в неблагополучное для них время оказывал им поддержку. Теперь «цветные» захватили Голливуд, а белые и гетеросексуальные артисты не могут получить роли, так как индустрия их больше не поддерживает. И стоит им только пожаловаться на несправедливость, как необъективные борцы за равноправие обрушиваются на них с критикой и травлей.

Теперь только черные

Система изменилась до основания. «Черные» протестовали и добились того, что теперь главы крупнейших киностудий вынуждены диктовать новые правила. Режиссеры и сценаристы больше не могут в полной мере поддаться творческому полету фантазии, ведь они лишатся работы, если не будут работать по этим правилам. А правила таковы: набирать побольше «черных» актеров. Для них и других некогда угнетенных артистов даже придумали свое название – «бипоки» (bipoc англ. аббревиатура от «черный, коренной, цветной»). Не важно, как режиссер хочет поставить свой фильм, главное набрать на заметные роли побольше «бипоков». И режиссер, продюсер, сценарист или даже претендующий на эту роль «белый» актер не сможет возмутиться, потому что его уволят, да к тому же еще и заклеймят расистом. Для белых мужчин в индустрии тоже, кстати, есть свое новое обозначение – menemy, то есть гибрид слов «мужчина» и «враг». Звучит все это не слишком толерантно.

Режиссер Джордан Пил





Одним из пионеров «обратного расизма» можно назвать популярного чернокожего режиссера Джордана Пила, поставившего фильмы «Прочь» и «Мы». Именно он во всеуслышание высказал весьма радикальную мысль о том, что не видит в главной роли белого мужчину. Аргументировал свою позицию он тем, что, по его мнению, таких фильмов и без того слишком много. И его слова получили широкую поддержку, несмотря на то, что если бы подобную мысль высказал «белый» режиссер в отношении «черного» актера, его бы карьера на этом и завершилась. Выходит, теперь режиссеры руководствуются при выборе актеров не талантом, а цветом кожи. И белый цвет фактически под запретом.

В беседе с изданием Daily Mail анонимный источник, приближенный к шоу бизнесу, поделился тем, как ему представляются новые процессы в кино-среде: «Мы нанимаем только темнокожих, женщин или представителей ЛГБТ на должности сценаристов, актёров, продюсеров, операторов, сотрудников буфета. Если вы белый, то не можете высказывать своё мнение, потому что вас тут же обзовут “расистом” или осудят за “белые привилегии”».

Другой собеседник издания, 50-летний актер, поделился своим печальным опытом. Он рассказал о том, что ему было оказано в роли на пробах только из-за белого цвета кожи, а затем добавил: «Я понимаю, что Голливуду ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем темнокожие будут должным образом представлены на экране. Но как мне выплачивать ипотеку, покупать еду? Все перепуганы. И ничего нельзя сказать, чтобы не подвергнуться публичному остракизму».

Одним из самых резонансных случаев проявления «обратного расизма» стала новость о том, что одна из студий планирует снять картину, съемочная группа и актерский состав которой будут целиком и полностью состоять из чернокожих. Но появилась проблема: у претендентов на эти должности слишком мало опыта для создания полноценного фильма. Тогда руководители студии приняли решение – нанять в качестве координатора и помощника, который будет корректировать съемочный процесс, белую женщину. Так и поступили, правда, с одной оговоркой: в титрах ее имя упомянуто не будет.

Не все это воспринимают с энтузиазмом, как и стоило того ожидать. Недовольных много. Один из них – Нэйтан Ли Буш, он снимал рекламные ролики для многих крупных компаний. Наткнувшись на объявление, в котором на должность могли претендовать только чернокожие, он возмутился и посчитал это проявлением расизма. Критика обрушилась мгновенно, а крупная сеть ресторанов Panera Bread пообещала прекратить с ним сотрудничество, что вынудило Буша незамедлительно извиняться: «Всё, что я пытался сказать: “Не является ли антидот против дискриминации прошлого, основанной на цвете кожи, ещё более карающей дискриминацией, также основанной на цвете кожи?” Но мне всё же стоило понимать, что я поднял этот вопрос несвоевременно. Прошу прощение перед всеми, кого я оскорбил».

Певица Лана Дель Рэй





Двойной удар обрушился на американскую певицу Лану Дель Рэй: со стороны феминисток и борцов против расизма. Сначала ее обвинили в том, что она занимается романтизацией насилия, исполняя песни о любви. Когда в 2012 году вышел ее альбом «Born to Die» музыкальное издание Pitchfork обвинило Дель Рэй в том, что в своих текстах она описывает себя не сложнее, «чем объект мужского желания, облизывающий мороженое». Заявляли о том, что музыка противоречит идеям феминизма. Когда исполнительнице надоело терпеть все эти нападки, она написала длинный пост, в котором заявила: «Теперь, когда Doja Cat, Ариана, Камилла, Карди Би, Кейлани, Ники Минаж и Бейонсе поднялись на вершины чартов с песнями о том, как быть сексуальной, раздеваться, заниматься сексом, изменять и так далее — можно мне вернуться к песням о том, как хорошо быть влюбленной, даже если отношения не идеальны, или о чем угодно еще, без риска, что меня распнут и обвинят в романтизации насилия?»

Это было ее ошибкой, ведь среди перечисленных имен артисток были в основной массе исполнительницы с латиноамериканскими, азиатскими и афроамериканскими корнями. Лану Дель Рэй незамедлительно обвинили в расизме.