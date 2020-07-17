Турист из России арестован на Бали

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17 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.com.au

Бали, pixabay.com

В среду, 17 июля, стало известно, что российский турист, который жил в аэропорту на Бали после того, как месяц назад застрял на острове из-за пандемии коронавируса нового типа, арестован.

Мужчина не смог вернуться в Россию из-за ограничений, введенных на поездки в связи с распространением коронавирусной инфекции, и отсутствия рейсов. Турист поселился на пустыре в Международном аэропорту Нгурах-Рай, там его и арестовали.

Глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси по имени Густи Агунг Керта Сурьянегара уточнил, что россиянин нарушил местный регламент, вследствие чего и был задержан сотрудниками иммиграционной службы. Позже его депортируют на родину.