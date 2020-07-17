Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Турист из России арестован на Бали

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.com.au

Турист из России арестован на Бали
Бали, pixabay.com

В среду, 17 июля, стало известно, что российский турист, который жил в аэропорту на Бали после того, как месяц назад застрял на острове из-за пандемии коронавируса нового типа, арестован.

Мужчина не смог вернуться в Россию из-за ограничений, введенных на поездки в связи с распространением коронавирусной инфекции, и отсутствия рейсов. Турист поселился на пустыре в Международном аэропорту Нгурах-Рай, там его и арестовали.

Глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси по имени Густи Агунг Керта Сурьянегара уточнил, что россиянин нарушил местный регламент, вследствие чего и был задержан сотрудниками иммиграционной службы. Позже его депортируют на родину.

ЕТ

В мире

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

В случае ракетной атаки киевских военных по Крымскому мосту украинская государственность будет уничтожена. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил эксперт Юрий Котенок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью