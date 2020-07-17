Турист из России арестован на Бали

17 июля 2020, 14:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: News.com.au
В среду, 17 июля, стало известно, что российский турист, который жил в аэропорту на Бали после того, как месяц назад застрял на острове из-за пандемии коронавируса нового типа, арестован.
Мужчина не смог вернуться в Россию из-за ограничений, введенных на поездки в связи с распространением коронавирусной инфекции, и отсутствия рейсов. Турист поселился на пустыре в Международном аэропорту Нгурах-Рай, там его и арестовали.
Глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси по имени Густи Агунг Керта Сурьянегара уточнил, что россиянин нарушил местный регламент, вследствие чего и был задержан сотрудниками иммиграционной службы. Позже его депортируют на родину.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.