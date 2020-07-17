В Уганде режиссер начал зарабатывать на убийствах в кино

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17 июля 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

кадр из продукции Исаака Набваны

Режиссер из Уганды Исаак Набвана зарабатывает на съемках убийств. К нему в студию приезжают туристы со всего мира, чтобы стать статистами на фильмах.

Форму заработка Исаак Набвана нашел случайно. Изначально он прославился кровавыми фильмами, снятыми на малый бюджет.

«Его фильмы привлекли так много внимания, что поклонники со всего мира посещают его студию в Кампале и платят за то, чтобы появиться в качестве статистов, главным образом, чтобы быть убитыми в его фильмах», — сообщает газета the Guardian и цитирует киношников из Уганды: «Мы «убили» таким образом больше 200 человек. У нас были люди, приехавшие из Швейцарии, в медовый месяц, чтобы принять участие в съемках. Они просто хотели умереть в фильме, и они были счастливы».

Интернет-ролики уже начали превращаться в своеобразное направление в культуре. Многие зарабатывают деньги на съемках коротких юмористических серий. Зарабатывают авторы на рекламе, так как располагают миллионной аудиторией.

Исаак Набвана сделал ставку на убийствах. Это и принесло ему популярность. Теперь его называют угандийским Квентином Тарантино. Аудитория просто не понимает ценность фильмов Тарантино, который уже вошел в мировую историю кино. Ценность американского режиссера не в крови, а в сценарии. Набвана пока выдающегося в сценарном искусстве не сделал. Он просто зарабатывает на убийствах в кино.

Качество съемок и игры выглядят удручающе. Примерно такие потуги на кино демонстрируют 15-летние подростки со смартфоном. В российской киноистории некогда нашумел фильм одного сибирского авторитета Виталия Демочки. Он снял фильм на основе собственной истории.

Фильм Виталия Демочки можно назвать искусством и отнести к категории арт-хауса. Он снимал про настоящую жизнь, и в кадре появлялись настоящие бандиты. Фильмы Исаака Набваны не вызывают ничего, кроме улыбки смущения из-за ощущения, что тебе стыдно за режиссера, который опубликовал это.