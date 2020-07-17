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Мир останется без контроля над производством ядерного оружия

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Мир останется без контроля над производством ядерного оружия

Представитель американского президента по вооружению Маршалл Биллингсли сообщил о готовности пролонгации Договора о сокращении и ограничении стратегического вооружения.

С таким заявлением политик выступил на военном форуме, проходившем в Вашингтоне. Он добавил, что необходимо в документе указать все виды стратегического вооружения, имеющегося у сторон. Помимо этого в договор должен быть включён Китай. Несмотря на позитивные сдвиги в российско-американском диалоге, стороны понимают, что времени для подписания нового договора может не хватить. Старое соглашение истекает в начале 2021 года. После этого мир останется без контроля над производством ядерного оружия.

Основная опасность прекращения договора состоит в том, что без него страны будут переоценивать угрозу потенциального противника. Неправильное понимание военно-технической картины может привести к гонке вооружений, несмотря на отсутствие её необходимости.

Стороны также рассматривают вариант подписания соглашения о мерах доверия, не заключая самого договора. Разумеется, политические договорённости не заменят юридический документ. Однако это позволит сохранить диалог между специалистами двух государств по вооружению.

ПВ

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