США усилят свое военное присутствие в Литве

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17 июля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вильнюс постоянно стремится к расширению военного присутствия США в Литве. Американский батальон с танками Abrams был размещен в стране в период с октября 2019 года по июнь 2020 года. Начиная с 16 июля в эту прибалтийскую страну будут направляться подразделения войск США для адаптации к действиям в местных условиях.

«Мы намерены продолжать размещение войск в Литве … Такой уровень сотрудничества, обучения, безопасности и, в конечном итоге, стабильности стал возможен благодаря приверженности Литвы инвестициям более 2 % ВВП на расходы на оборону и модернизацию вооруженных сил », - заявил министр сухопутных войск США Райан Маккарти в Вильнюсе после встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

Подразделение равное по численности батальону прибудет в Литву из Польши через несколько месяцев и еще рота будет направлена непосредственно из США в Литву для учений в 2022 году. Маккарти, также, сказал, что Вашингтон в ближайшие недели представит подробную информацию о переводе сил и средств Армии США из Германии в другие пункты дислокации.