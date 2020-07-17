На Украине откладывают отказ от русского языка в школьном образовании

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17 июля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине начались митинги против отсрочки украинизации русских школ. Законопроект не рассматривается парламентом, в результате чего участники протеста почувствовали нежелание депутатов Верховной Рады принимать закон.



Суть нового законопроекта заключается в организации обучения школьников 5-11 классов на украинском языке с начала нового учебного года. Почти 80% предметов должны вестись на украинской мове.



Данное предложение вызвало возмущение в соседних государствах. К примеру, споры с венгерским руководством завершились компромиссом. Преподавание в приграничных областях будет на языках европейских стран. Украинский публицист, блогер и экс-депутат Максим Бужанский расценивает такое действие властей как дискриминацию. Переход должен происходить плавно, считает общественник.



Депутаты партии «Слуга народа» также напомнили, что времени для принятия закона недостаточно. В ближайшие дни Верховная Рада уйдёт на каникулы. К плановому формату работы парламент вернётся только осенью, когда уже начнётся учебный процесс. Решать школьные вопросы будет некогда.



Протестующие против русского языка предлагают всем русскоязычным школьникам уезжать в Донецк.



