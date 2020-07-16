Геоглифы Наски или секретные послания. Тайна песчаных рисунков в Перу до сих пор не раскрыта

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16 июля 2020, 23:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Человечество давно рвётся в космос к новым знаниям и открытиям. Но мы толком даже не изучили собственную планету.

Наш мир всё ещё представляет собой настоящую загадку. Мы даже не имеем понятия о том, как именно появились и с какой целью. Все официальные теории, принятые учёным сообществом, вполне могут оказаться вымыслом. То же самое касается таинственных рисунков в Пустыне Наска, изображающих различных животных и птиц, а также странного человека, больше похожего на современного астронавта. Какова причина их появления на перуанском песке – никто не знает. Учёные строят множество предположений, касательно предназначения рисунков. По одной теории, эти геоглифы представляют собой своеобразные обращения к Богам со стороны местных жителей. По другой, они могут иметь астрономическое значение. По мнению уфологов, таинственные рисунки могут быть предназначены для ориентирования и посадки инопланетных кораблей. Хотя при этом все забывают, что если пришельцы и существуют, им едва ли могут потребоваться какие-то изображения на песке для того, чтобы совершить высадку.

Серьёзными исследованиями рисунков занималась исследовательница из Германии по имени Мария Райхе. В 1947 года она воспользовалась услугами лётчиков и сделала несколько фотографий геоглифов. Райхе утверждает, что создатели этих изображений начинали лишь с небольших эскизов.

Общий комплекс Наска покрывался не сразу, а постепенно. То есть, местные жители наносили свои рисунки десятилетиями. Исследователи обнаружили и подобие координатных точек, представляющих собой древние деревянные сваи. По мнению коллег Марии Райхе, они отлично помогали местным художникам ориентироваться в пустыне во время нанесения геоглифов. Создание рисунков приписывается древнейшей цивилизации Наска, вероятно существовавшей в этих землях до Империи Инков. Она уже давным-давно исчезла, оставив после себя лишь несколько таинственных сооружений, включая вышеупомянутые геоглифы. Цивилизация Инков, по данным учёных, намного отличалась от Наска.

Эти народы были хоть и родственны, но различались в плане верований и многих культурных элементов. Возможно , мы узнали бы куда больше, если бы профессура Перуанского института культурологии продолжила работу над изучением древних артефактов. Но финансовых средств у института на проведение этой операции не имеется, ввиду постоянных экономических проблем в стране.

Таинственные рисунки до сих пор остаются загадкой для всего человечества, как и многие другие артефакты Южной Америки. Уфологи яро отстаивают свою гипотезу о контактах древних людей с инопланетянами. Однако многие уже склоняются к мнению, что геоглифы вовсе не представляют собой ориентиры для посадок кораблей. Скорее всего, это могут быть некие послания, адресованные к более высокоразвитым межзвёздным цивилизациям. К тому же есть вероятность, что ни о каких инопланетянах здесь и речи не ведётся. Задолго до нашей эры вполне могли существовать высокоразвитые человеческие культуры, вроде той же Атлантиды или Лемурии. Ни у кого пока не имеется доказательств их точного существования на нашей планете. О них говорится лишь в мифологии и легендах, а также в эзотерических трактатах. Учёные сообщества, как правило, не занимаются изучением подобных вопросов. Но всё же это не означает, что легендарных працивилизаций людей на самом деле не было. Не исключено, что загадочные рисунки в пустыне Наска предназначались как раз для человеческих пилотов, управлявших древними воздушными кораблями.