«Куплю Остров. Недорого». Целый остров на территории Индонезии продали без ведома властей

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16 июля 2020, 23:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В конце июня власти Индонезии сообщили о незаконной сделке, случившейся на территории их страны. Целый остров был продан без предварительного информирования высшего руководства.

Небольшой остров Маламбер в провинции Сулавеси, славящийся своей чистой природой, был продан одним из местных жителей неизвестному покупателю. Стоимость земли составила – 2 миллиарда рупий ( 141,5 тыс. долларов США).

Подозревается, что покупателем является довольно известный человек в стране по имени Абдул Гаруф Масуд, 32-летний регент провинции Пенаджам Пасер Утама. Полицейские уже посетили его и провели переговоры. Но Масуд категорически отказывается признавать своё участие в сделке. Масуд считается очень уважаемым человеком в Индонезии, несмотря на столь молодой возраст. По словам правоохранителей, регент не слишком позитивно воспринял их требования разъяснить ситуацию. Он утверждал, что никак не связан с противозаконной сделкой.

Учитывая то, что в Индонезии всегда имелись проблемы с коррупцией, полиции предстоит решить немало трудных задач. Расследование до сих пор продолжается. Правоохранители не собираются останавливаться и всеми силами хотят довести дело до финальной фазы. В противном случае, они просто дисквалифицируют самих себя.