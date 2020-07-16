Зеленский предложил назначить главой Нацбанка Украины уроженца Тулы Шевченко

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16 июля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Кирилл Шевченко, фото с сайта kirillshevchenko.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко. На данный момент 47-летний уроженец Тулы Шевченко возглавляет «Укргазбанк». В Верховной раде зарегистрирован проект постановления, внесенного президентом Украины.

Депутаты должны утвердить предложенную президентом кандидатуру на пленарном заседании большинством голосом.

Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле. В 1994 году он окончил Харьковский государственный экономический университет. После получения диплома экономиста он работал специалистом в Украинском кредитном банке, «Райффайзен Банк Авале», банке «Финансы и кредит».

В 2006 году Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение кабмина Украины, а в 2009 году некоторое время работал штатным советником Юлии Тимошенко, занимавшей в то время пост премьер-министра.

В 2010 году вместе с партнерами он купил «Терра Банк». К моменту продажи в 2012 банк занял 45-е место в рейтинге кредитно-финансовых организаций Украины.

До октября 2014 года банкир работал советником председателя государственного Сбербанка Украины.

С 2015 года по настоящее время Шевченко является главой правления государственного «Укргазбанка».

Экс-глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку в начале июля, заявив о «систематическом политическом давлении» с помощью проплаченных митингов у Центробанка.