Уничтожение армянской АЭС станет для Баку самоубийством

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16 июля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС. Если это произойдет, радиоактивному загрязнению подвергнется огромный регион, азербайджанская территория также пострадает.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил: «Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении». Комментировать глупости сложно, но я постараюсь, поскольку угроза была высказана представителем Минобороны Азербайджана, и никто из высоких военных начальников в Баку пока никак не отреагировал на вышеприведенную реплику этого полковника. Начну с того, что уничтожение армянской АЭС станет катастрофой не только для Армении, но, и для всего региона, в том числе и для Азербайджана.

Надеюсь, в Баку с грозными предупреждениями уже обратились соседние страны – Турция, Иран, Грузия, поскольку уничтожение Мецаморской АЭС также будет катастрофой для значительных частей их территорий. Если этого не произошло до сих пор – стоит поторопиться и, пока не поздно, остудить горячие головы в азербайджанском военном ведомстве. А Министерству обороны и политическому руководству Азербайджана необходимо в срочном порядке подробнейшим образом ознакомиться с материалами аварии на Чернобыльской АЭС. Надеюсь, что в действительности Азербайджанские власти не считают, что имеют право ввергнуть регион в ужас радиоактивного заражения ради решения каких-то незначительных тактических задач.