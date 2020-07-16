Погибший в ДНР под Горловкой украинский диверсант оказался гражданином США

Управление Народной милиции ДНР установило, что в состав подорвавшейся на минах 13 июля диверсионно-разведывательной группы ВСУ входил наемник из США. Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что тело американца передано 15 июля украинской стороне.
Личность погибшего диверсанта установлена. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела.
По данным СМИ ДНР, 13 июля в направлении позиций ДНР в поселке Зайцево (север Горловки) выдвинулась диверсионная группа ВСУ, в составе шести человек. Они вышли на минное поле. Установлено, что один из них погиб на месте. Позже Народная милиция эвакуировала тело погибшего диверсанта. Накануне состоялась его передача Киеву.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.