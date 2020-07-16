Погибший в ДНР под Горловкой украинский диверсант оказался гражданином США

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16 июля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dan-news.info

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Управление Народной милиции ДНР установило, что в состав подорвавшейся на минах 13 июля диверсионно-разведывательной группы ВСУ входил наемник из США. Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что тело американца передано 15 июля украинской стороне.

Личность погибшего диверсанта установлена. Им является наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке. Известен как специалист подрывного дела.

По данным СМИ ДНР, 13 июля в направлении позиций ДНР в поселке Зайцево (север Горловки) выдвинулась диверсионная группа ВСУ, в составе шести человек. Они вышли на минное поле. Установлено, что один из них погиб на месте. Позже Народная милиция эвакуировала тело погибшего диверсанта. Накануне состоялась его передача Киеву.