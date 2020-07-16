Ракетный эсминец ВМС США Ralph Johnson направлен в район островов Спратли для обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море

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16 июля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Эскадренный миноносец USS Ralph Johnson (класса Arleigh Burke) имеет на вооружении пост глобальной системы ПРО «Иджис», артиллерийские установки, торпедные аппараты и две пусковых системы Мк-41 с 96 ячейками для ракетных контейнеров. В его арсенале могут быть как крылатые ракеты «Томагавк», так и противокорабельные ракеты «Гарпун». В настоящее время данный корабль находится в боевом составе 7-го флота ВМС США и соответственно подчинен Тихоокеанскому командованию.

«Операция по обеспечению свободы судоходства защищает права, свободы и законное использование моря, признанные международными правовыми нормами, направлена против ограничений на свободный проход кораблей, наложенных Китаем, Вьетнамом и Тайванем», - говорится в заявлении командования ВМС США. Эсминец был направлен к островам Спратли после того, как американский госсекретарь Майк Помпео (в минувший понедельник) впервые объявил официальную позицию США в отношении претензий и действий Пекина в Южно-Китайском море. Еще не утих шум винтов двух ударных американских авианосных групп в этом районе, а уже новый боевой корабль ВМС США появился в 12-мильной зоне от архипелага Спратли. Похоже, Вашингтон намерен обеспечить здесь свое постоянное военно-морское присутствие и беспрестанно мозолить глаза Китаю, близ спорных островов.

Майк Помпео высказался предельно ясно на этот счет: «Мы проясняем: претензии Пекина на оффшорные ресурсы в большей части Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, равно как и его кампания запугивания, чтобы контролировать их».

Дипломатическое ведомство США указывает, что претензии Пекина на его историческое право обладать регионом, основаны на старых картах, опубликованных Китаем. Но, США руководствуются постановлением ООН, принятым в 2016 году, в котором говориться о международном статусе Южно-Китайского моря (ЮКМ). «Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую вотчину», - сказал Помпео.

Дипломаты США свое слово сказали, теперь спор за ЮКМ стал делом американских военно-морских сил. Ситуация накаляется стремительно, если Китай предпримет ответные действия – война неизбежна. В каком варианте горячем или холодном она будет протекать – время покажет.