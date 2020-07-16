Тулуза: молодой парень погиб во время ночной стрельбы на стадионе
16 июля 2020, 19:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
В ночь на 16 июля свидетель трагедии рассказал, что у местного футбольного стадиона в Тулузе услышал звуки выстрелов и обнаружил там молодого человека 20 лет с ранением, сообщает издание Le Figaro с ссылкой на ведомство.
Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли помочь пострадавшему и зафиксировали его смерть. За текущую неделю это уже второй инцидент с гибелью человека во время перестрелки.
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