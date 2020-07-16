В Германии дети вызвали массовую задержку поездов

Массовое задержание поездов спровоцировала детская шалость в Германии. Добрых три десятка поездов пришли с опозданием.
Массовая задержка поездов произошла на участке Люнебург-Гамбург. 28 поездов прибыли с опозданием. Полиция начала проверку. Выяснилось, что катавасию спровоцировали два подростка.
«Девятилетний ребенок и его 13-летний друг укладывали щебень на железнодорожные пути», — заявили в полиции: «Дети не подозревали об опасности, которую вызвала их шалость».
На участке между Гамбургом и Люнебургом поезда мчатся со скоростью до 200 километров в час. Когда один из составов наехал на камень, находящимся внутри железнодорожникам показалось, что сломан рельс. О том, что это была шалость, выяснилось только во время проходки путейца по рельсам. Он обнаружил каменную муку. Позднее встретил тех самых подростков, которые положили камни на рельсы.
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