В Монголии 16-летний подросток госпитализирован, врачи подозревают у него бубонную чуму
16 июля 2020, 18:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Монголии еще один подросток госпитализирован с подозрением на бубонную чуму. Известно, что незадолго до появления симптомов 16-летний молодой человек ел мясо сурка, который считается переносчиком болезни.
«Шестнадцатилетний мальчик из сомона Эрдэнэ находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», - сообщили в Минздраве Монголии.
Ранее стало известно, что в той же провинции от бубонной чумы скончался 15-летний подросток. За три дня до смерти он вместе с компанией друзей также съел сурка. Российский вирусолог объяснил, вероятна ли вспышка чумы в России.
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