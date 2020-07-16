США предложили свое посредничество в конфликте Франции и Турции

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16 июля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Советник по национальной безопасности Белого дома заявил, что США «поддерживают» Францию в ее противостоянии с Турцией в Средиземном море, сообщает Associated Press.

Скандал обнажил отсутствие единства в рядах НАТО. «Союзники по НАТО не должны направлять радары управления огнем друг на друга. Это плохо», - заявил в среду журналистам в Париже советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он также сказал, что Дональд Трамп может помочь разрядить напряженность благодаря его личным отношениям с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно французским сообщениям об инциденте, произошедшем 10 июня, фрегат Courbet (Курбе) ВМС ФР был освещен радиолокационной системой турецкого военного корабля, который сопровождал грузовое судно.

Франция заявила, что действует на основании разведывательной информации НАТО о том, что гражданский корабль может быть вовлечен в незаконную поставку оружия в Ливию. Фрегат «Курбе» участвовал в операции альянса «Морской страж», обеспечивающей безопасность на море в Средиземном море и блокаду поставок вооружений Ливии в соответствии с эмбарго, введенным ООН.

Министр иностранных дел Турции обвинил Францию во лжи, а посол Турции во Франции заявил, что военно-морские силы Франции пытались задержать турецкий морской конвой в нейтральных водах. Макрон, в свою очередь, уличил Турцию в незаконном наращивании военного присутствия в Ливии и в привлечении бойцов-джихадистов из Сирии для участия в войне против армии Хафтара.