Америке не хватает свободы. США корректируют внешнюю политику

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16 июля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен прибыл с официальны визитом в Париж. На встрече с кураторами европейских государств по национальной безопасности американский политик указал на изменение внешнеполитической стратегии США.



Государство в ближайшее время может начать выход из соглашений, ограничивающих действия страны. Помимо этого Трамп заявил о необходимости снижения зависимости американского государства от Китая по всем направлениям. Такой же стратегии добиваются американские политики и от европейских союзников.



О’Брайен считает, что отказ европейских государств от китайских информационных программ позволит избежать шпионажа со стороны КНР. Помощник Трампа настаивает на реформировании демократических институтов и договоров. Если существующие демократические площадки наносят ущерб США, то их не стоит финансировать и участвовать в них.



Конфронтация США и Китая усиливается с каждым днём. Чем ближе завершение избирательной кампании в США, тем абсурднее звучат предложения Трампа по введению новых ограничений против КНР. Американская администрация не жалеет никаких средств для ограничения китайского бизнеса не только в своей стране, но и далеко за её пределами.



