Турецкая армия атаковала сирийцев и курдов

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16 июля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкие военные внезапно атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) и курдской милиции, входящей в состав Сирийских демократических сил (СДС). Бой произошел в среду вечером в северной части провинции Алеппо.

Независимый источник из Алеппо сообщает, что турецкие военные подвергли артиллерийскому обстрелу позиции САА и СДС в районе города Таль-Рифаата. Поступила информация о потерях в подразделениях сирийцев и курдов. Стало известно, также, что турецкие военные обстреляли из артиллерийских орудий города к северу и западу от Таль-Рифаата, включая Меннах, где находится важная авиабаза САА.

Это не первый случай, когда турецкие военные открывают огонь по сирийцам и курдам в районе Таль-Рифаат на севере провинции Алеппо. Эксперты считают, что турки намеренно идут на нарушения соглашения о прекращении огня, заключенного между Анкарой и Москвой.