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В Иране вспыхнул сильный пожар на судоверфи

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Иране вспыхнул сильный пожар на судоверфи
Фото: соцсети

Пожар повредил по меньшей мере семь судов на верфи в южном иранском портовом городе Бушере, несмотря на усилия пожарных, по данным государственных СМИ.

Пожар начался в среду во второй половине дня по местному времени, сказал чиновник по кризисному управлению Джахангир Дехгани. Снимки, опубликованы изданием СМИ «Тасним», показывают, что корабли охвачены пламенем, а из-под обломков поднимаются клубы густого черного дыма. Сообщений о жертвах не поступало. Эксперты считают, что это еще одна диверсия. Исполнители этой акции и всех предыдущих взрывов и пожаров, происшедших в Иране за последнее время, пока не известны.

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