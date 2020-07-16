В Иране вспыхнул сильный пожар на судоверфи

Пожар повредил по меньшей мере семь судов на верфи в южном иранском портовом городе Бушере, несмотря на усилия пожарных, по данным государственных СМИ.
Пожар начался в среду во второй половине дня по местному времени, сказал чиновник по кризисному управлению Джахангир Дехгани. Снимки, опубликованы изданием СМИ «Тасним», показывают, что корабли охвачены пламенем, а из-под обломков поднимаются клубы густого черного дыма. Сообщений о жертвах не поступало. Эксперты считают, что это еще одна диверсия. Исполнители этой акции и всех предыдущих взрывов и пожаров, происшедших в Иране за последнее время, пока не известны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.