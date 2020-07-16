Депутат из партии Зеленского исполнил оригинальный танец во время телепередачи

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16 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Тищенко, фото: strana.ua

Глава киевской городской организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который собирался стать мэром Киева, станцевал во время съемок телепередачи под песню Насти Каменских "Хочу попу как у Ким".

Ведущий Вячеслав Демин, который поначалу делал попытки оценить шутку, в результате сел, смущенно сложив на коленях руки. Украинцы в комментариях пишут, что танец олицетворяет все творящееся в стране.