Пожар на корабле “USS Bonhomme Richard” до сих пор продолжается

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16 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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12 июля на одном из десантных кораблей ВМС США в Сан-Диего «USS Bonhomme Richard» внезапно вспыхнул пожар. По неизвестным причинам была отключена система автоматического пожаротушения.

Точная причина возникновения возгорания пока не установлена. Контр-адмирал Ричард Собек заявил, что горение на корабле продолжалось не менее 27 часов. Отравление горением и мелкие ожоги получили 59 военнослужащих и членов гражданского персонала. Многие из них надолго запомнят произошедшее. К счастью, никому из них не потребовалось госпитализация. А ведь всё могло обернуться настоящей трагедией с многочисленными жертвами.

Тушить корабль пришлось даже с помощью вертолётов. Возгорание слишком сильно. В первые часы катастрофы пламя буквально вырывалось из судна и устремлялось в небо. Повреждения, по словам пожарных и военных, вышли достаточно серьёзные. Предполагается, что внутренняя часть судна может сгореть полностью. Сотни спасателей, пожарных и моряков до сих пор пытаются устранить возгорание. Аналитики уже заявляют, что случившееся грозит крупной экологической катастрофой. При затоплении корабля в океан может пролиться несколько миллионов литров топлива.