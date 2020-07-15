Американское издание предсказало скорую кончину НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Конфликтное состояние таких членов НАТО, как Турция и Греция не рассматривалось СМИ как критичное для альянса, а вот в напряженности в отношениях между Парижем и Анкарой, которые резко обострились в последнее время, журналисты увидели первые признаки развала Североатлантического блока. Этой проблеме посвящена публикация в американском издании Project Syndicate.

По мнению данного СМИ, трещина в отношениях Турции и Франции возникла из-за ливийского кризиса. Оказывая военную поддержку фельдмаршалу Халифе Хафтару, который контролирует восточную Ливию, для борьбы с исламистскими боевиками, Франция пошла против своих союзников по НАТО. Напоминаем, что США, Британия и другие признали противников Хафтара Правительство национального согласия, как законную власть в Ливии. Турция не просто поддерживает ПНС, а воюет на его стороне. Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, кроме Парижа, помощь оказывают: большинство монархий Персидского залива, Египет, Россия. Project Syndicate даже не пытается прояснить глубинные процессы, предопределившие сложившуюся ситуацию, предрекая скорую смерть НАТО.

И все же, слухи о безвременной кончине альянса несколько преувеличены. Project Syndicate пишет для американцев, и публикация в этом издании является частью предвыборной гонки, набирающей обороты в США – не более того.