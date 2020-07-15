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15 июля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

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Специалисты Международного валютного фонда спрогнозировали значительное ухудшение экономик стран Ближнего Востока. Проблема объясняется последствиями пандемии, падением цен на энергоресурсы и большим протестным потенциалом населения государств.



Ситуацию также усложняют перебои в торговле и туризме. Постоянно растущий уровень безработицы создаёт предпосылки для смены правительства руками «протестных слоёв». И до пандемии в ряде ближневосточных государств особого экономического оптимизма не наблюдалось.



Большое влияние в протестах играет молодёжь с высшим образованием, не имеющая работы. Она особо недовольна своим положением и готова на радикальные действия против правительства. Именно молодёжь являлась драйвером протестов в 2010-х годах. С того времени рождаемость в арабских государствах значительно увеличилась. Это даёт основание полагать, что к 2030 году может повториться «арабская весна». Правительства ближневосточных государств в настоящее время должны пересмотреть подходы к рынку труда, занятости и образованию населения. Даже если экономические показатели стабилизируются, настроения молодёжи необходимо пристально отслеживать.



