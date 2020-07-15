Президент Литвы доволен направлением американских солдат в Польшу

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15 июля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Если бы США направили больше войск в Польшу, это принесло бы пользу всему региону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Грюнвальд.

«Возможное перераспределение войск будет связано не только с конкретными интересами Польши в области безопасности, но и с интересами безопасности региона в целом», - заявил Науседа журналистам в среду после встречи со своим польским коллегой Анджей Дудой. По словам Науседы, Литва активно сотрудничает с Польшей в вопросах безопасности, особое беспокойство сторон вызывает организация обороны называемого Сувалкинского коридора, 100-километровой пограничной полосы, вклинившейся между российским эксклавом Калининград на западе и Беларусью на востоке.

«Мы тесно сотрудничаем с польской стороной для обеспечения того, чтобы аспекты региональной безопасности и коридора Сувалки были включены в эту дискуссию и чтобы они были приняты во внимание», - сказал он журналистам.