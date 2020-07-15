Почему бомбардировщики B-52 ВВС США отрабатывают ядерные удары по России?

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15 июля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

По крайней мере, два B-52, из шести перемещенных для базирования в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (СКВСИ) с территории США, используются как носители ядерного оружия. Сообщает National Interest.

Стратегические бомбардировщики ВВС США начали отработку ядерных ударов по российской территории с Калининградской области. Правда янки поспешили оправдаться, что первый вылет, имитирующий применение ядерного оружия (ЯО) был сделан самолетом B-52, имеющим серийный номер 60-0024 и данный борт не является носителем ЯО.

«ВВС США Boeing B-52H 60-0024 ... вылетел из (базы ВВС США) Барксдейл… 2019-03-14 … 01:30… и нанёс удар ядерной крылатой ракетой по Российской Федерации, только поворачивая приблизительно в 60 морских милях от российского воздушного пространства (в) 11:10, приземлился на базе Фэйрфорд (Британия) в 13:32…», - написал в своем Твиттер канадский эксперт Штеффан Уоткинс. Следующий вылет пяти B-52 состоялся 28 марта над Норвежским морем. Американские стратеги выполнили задачу в сопровождении двойки F-16AM Королевских норвежских ВВС. Эксперты тут же отметили, что эти вояжи не что иное как сигнал о стратегическом доминировании, направленный Москве.



Эксперты в США и Канаде считают, что действия американских B-52 спровоцированы полетами стратегической авиацией ВКС РФ в мировом воздушном пространстве, которые по мнению Запада делаются с одной задачей – отработать применение ядерного оружия воздушного базирования против вероятного противника Москвы, то есть - НАТО.

Несколько смущает подход вышеуказанных экспертов к освещению самой проблемы отработки задач по нанесению ядерных ударов силами стратегической авиации ВВС США. Дело в том, что Пентагон в стратегии ядерного сдерживания отвел главную роль своему ударному подводному флоту, авиация не рассматривается, как ключевое звено на случай большой ядерной войны. Можно предположить, что экзерсисы американских B-52 являются отвлекающим маневром, реальная работа по подготовке к ядерному конфликту идет в глубинах мирового океана.