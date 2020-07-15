США прощупывают почву на тему подготовки пересмотра Конвенции Монтрё в свою пользу

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15 июля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Американские аналитики голосят, что Россия, размещая сейчас свои неатомные подлодки в Средиземноморье, нарушает Конвенцию Монтрё 1936 г. о статусе черноморских проливов.



Речь о субмаринах проекта 06363 последней многочисленной модификации. У нас их называют «Варшавянками» или «Палтусами», а на Западе – «Чёрными дырами в океане» и вполне заслуженно опасаются. Шесть новейших субмарин этого типа из состава 4-й бригады подлодок Черноморского флота (ЧФ) стали весьма известны в мире из-за своего участия в операции в Сирии. Они неоднократно наносили удары крылатыми ракетами (КР) «Калибр» по наземным целям, в том числе и залпами по 4 и 6 ракет. Кроме этих ракет такие подлодки способны применять и крайне опасную ПКР «Бирюза», ракето-торпеды, торпеды и различные мины.



Постоянное базирование этих подлодок в Средиземном море вызывает серьёзную озабоченность у руководства США и НАТО. Да, у флота России есть куда более опасные и мощные АПЛ, но они в Средиземное море приходят с Северного флота и там не базируются. Поэтому и возникла тема нарушения Конвенции Монтрё. Она устанавливает различный режим прохода через турецкие проливы военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.



США тоже нарушали Конвенцию, например, по сроку пребывания в Чёрном море, ссылаясь на оговорённую там возможность задержки на ремонт. Иногда это был реальный ремонт из-за аварии, а иногда нет.



Американцы скорее пока прощупывают почву на тему подготовки пересмотра Конвенции в пользу США и их союзников. Но, учитывая то, что такое мероприятие не провернуть без России, всё это закончится ничем.



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