Коронавирус в Италии практически побеждён, но власти всё ещё перестраховываются

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15 июля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на успехи медиков и учёных, коронавирус в Италии всё ещё есть, и заражённые продолжают выявляться с каждым днём.

Поэтому верховное правительство пока не идёт на полную отмену ограничений. Действующие меры по предотвращению распространения инфекции продлены до 31 июля. Это было сделано для ещё более эффективного противодействия «уханьской пробирке». Соответственно масочный режим сохраняется до начала августа. Массовые скопления людей по-прежнему запрещены. Нарушители карантина сурово наказываются правоохранителями.

До сих пор сохраняются запреты на въезд в Италию из стран вне Шенгенской зоны или Евросоюза. Туристам из России пока следует воздержаться от посещения этой страны. Более 13 государств находятся во временном «ограничительном списке». Глава минздрава Италии Роберто Сперанца заявляет перед Сенатом, что вирус ещё не побеждён, и необходимые меры должны быть продлены и на более длительный срок, если это потребуется. На сегодня в Италии находится 243 344 пациентов с коронавирусной инфекцией. Более 195 000 человек уже выздоровели. Умерли от осложнений – 34 984, в основном это пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет. У большинства пациентов заболевания проходит в лёгкой или бессимптомной форме.