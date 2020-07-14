Британский авианосец «Королева Елизавета» направляется в Южно-Китайское море

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Мало того, что ВМС США портят кровь китайским военным своим присутствием в Южно-Китайском море, сюда планируется поход авианосца HMS Queen Elizabeth Королевского флота Великобритании, союзника Соединенных Штатов по НАТО.

Командование британского Королевского флота подписало в прошлом году трехстороннее соглашение, подтверждающее его приверженность расширению сотрудничества с США и Японией. Соглашение предусматривает развертывание в Тихом океане британской авианосной ударной корабельной группы во главе с HMS Queen Elizabeth в 2021 году. В ее состав входят флагман – авианосец HMS Queen Elizabeth, эсминец HMS Dragon (обеспечивающий ПВО/ПРО группы), фрегат HMS Northumberland, одна подводная лодка (какая конкретно – не разглашается) и один танкер RFA Tideforce, обеспечивающий корабли и авиацию топливом. Кроме вышеперечисленных вымпелов в состав группы могут включаться по необходимости другие боевые наводные и подводные корабли, а также суда обеспечения.

Стоит отметить, что HMS Queen Elizabeth пока единственный авианосец корабль на палубах которого размещены американские самолеты-невидимки пятого поколения F-35B, с укороченным пробегом для взлета, предназначенные для авиации ВМС. Эти самолеты до сих пор не поступили на вооружение даже американских авианосцев. Ударная группа HMS Queen Elizabeth вместе с уже развернутыми в Тихом океане тремя авианосными группами ВМС США создадут серьезную головную боль для Военно-морских сил НОАК и российского Тихоокеанского флота.

В настоящее время Пекин и Вашингтон ведут словесную перепалку на уровне дипломатических ведомств в очень жесткой форме. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что госсекретарь США Майк Помпео намеренно искажает факты, описывая события, происходящие в Южно-Китайском море. В частности, из уст дипломата КНР прозвучало: «Соединенные Штаты не являются страной, имеющей отношение к проблеме (Южно-Китайскому морю – «АН»). Однако, они (США – «АН») продолжают вмешиваться в проблему (региональные споры – «АН»)». Госсекретарь Майк Помпео в сою очередь заявил, что США считают незаконными практически все китайские морские претензии за пределами их международно признанных вод.

Похоже Вашингтон в реальности не надеется на вероятных союзников в Тихоокеанском регионе и начинает «подтаскивать» сюда своих надежных партнеров по НАТО для освоения театра военных действий. Если это так, стоит ожидать похода и французской авианосной группы во главе с флагманом ВМС ФР, атомным авианосцем Сharles de Gaulle R91.