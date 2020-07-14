Армия Египта готова вступить в войну на стороне Халифы Хафтара

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Ливийский парламент, поддерживающий армию фельдмаршала Халифы Хафтара дал разрешение египетским Вооруженным силам вмешаться в ливийскую войну на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА).



Каир несколько раз в ультимативной форме предлагал Анкаре отозвать свои прокси-силы из Ливии и прекратить поставлять оружие войскам Правительства национального согласия (ПНС). Участи Турции в ливийской войне спасло силы ПНС от полного поражения, более того войска ЛНА, до этого развивавшие успешное наступление, вынуждены были отойти под натиском противника.

На прошлой неделе египетские вооруженные силы провели учения у границы с Ливией. Точнее, маневры египетских Вооруженных сил под кодовым названием Resolve 2020 проводились в северо-западном районе Кабр-Габис, примерно в 37 милях (60 километрах) от ливийской границы. В ходе учений командование ВС Египта сделало заявление: «Египетские вооруженные силы имеют право вмешиваться для защиты национальной безопасности Ливии и Египта, если они видят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран».

По сути, в сложившейся ситуации, Турция и Египет могут оказаться в состоянии открытой полномасштабной войны. В данном случае преимущество будет именно на стороне Каира, поскольку он получит однозначную поддержку Лиги Арабских государств и некоторых Средиземноморских стран, например - Греции, которая формально является союзником Турции по НАТО. А фактически Анкара и Афины – это непримиримые противники и только членство в НАТО удерживает эти страны от крупномасштабных вооруженных столкновений.

Обстановка в регионе более чем взрывоопасная, если ООН и мировое сообщество срочно в нее не вмешается, большая региональная война неизбежна.