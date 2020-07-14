Российская боевая авиация подвергла мощным ударам позиции джихадистов в Сирии
14 июля 2020, 15:56[ «Аргументы Недели» ]
Российские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по оплоту джихадистов в районе города Кабани, на северо-востоке провинции Латакия. В сообщении военных источников также говорится, что авиация ВКС РФ затем бомбила позиции боевиков – исламистов на всем участке фронта в Латакии и Идлибе.
Основной целью авиации ВКС РФ были отряды джихадистов Туркестанской исламской партии (запрещена в России) и формирования, связанной с Аль-Каидой группировки Хуррас Аль-Дин.
Российские военные самолеты, также, были замечены над районом Джабаль аз-Завия на юге Идлиба. Источник указывает, что это были разведывательные полеты, которые вероятно, проводились в интересах сирийской арабской армии (САА). Вслед за ними артиллерия САА нанесла несколько точечных огневых ударов по позициям повстанцев-джихадистов в районе Джабаль-аз-Завии.
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