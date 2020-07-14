Американская космическая стратегия имеет наступательный аспект

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14 июля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

США должны гарантировать защиту своих орбитальных средств связи, разведки и наблюдения от воздействия российских и китайских средств поражения. Это является оборонительным аспектом американской космической стратегии. Разумеется, у стратегии есть и наступательный аспект. На самом деле, все три главные военные сверхдержавы (США, КНР, РФ) находятся сейчас в состоянии стратегического пата по отношению друг к другу применительно к традиционной войне в пределах Земли.

Они могут взаимно гарантированно уничтожиться в случае ядерной войны, а в случае обычной войны ни одна из этих стран не сможет добиться решительной победы над другими, при этом практически гарантируя себя от решительного поражения. Выйти из ситуации такого стратегического пата можно попробовать путем достижения превосходства в космосе (в ближайшие десятилетия под космосом подразумевается околоземное пространство не дальше Луны). Например, имеющимися в ВВС и ВМС средствами США ни сейчас, ни в обозримом будущем не могут нанести ни по России, ни по Китаю обезглавливающий обезоруживающий удар (как ядерный, так и неядерный), не получив гарантированного полномасштабного ядерного ответа. Однако можно попытаться разместить средства поражения на околоземной орбите.

Получив соответствующую команду, эти средства, замаскированные под обычные ИСЗ, сойдут с орбиты и поразят приоритетные цели (объекты СЯС, пункты государственного и военного управления) противника. Данная операция занимает всего несколько минут (полет обычной МБР – не менее получаса, КРМБ/КРВБ – до двух часов), к тому же сходящие с орбиты аппараты весьма сложно поразить силами ПВО/ПРО. Соответственно, это дает гораздо больше шансов на общую победу в войне.

Читать статью полностью: США переносят гонку вооружений в космос