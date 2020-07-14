Пентагон готовится к войне против России и Китая

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14 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Все, против кого воевали США в последние 30 лет, не имели даже теоретической возможности помешать действию космических систем США, не говоря уже о применении собственных космических систем.

Начиная с крымских событий 2014 г., руководство ВС США занимается переосмыслением сложившейся ситуации и постепенной переориентацией на войну против равных по силам противников, коими являются Россия и Китай. В этом плане космос имеет для американских военных очень больше, причем двоякое значение. Как в России, так и в Китае прекрасно знают, насколько велико значение космических систем для США. Соответственно, оба потенциальных противника США будут стремиться в самом начале военного конфликта эти системы выбить, сделав американских военных буквально «слепыми» и «глухими». Лишившись своих ИСЗ, ВС США фактически превращаются в армию времен Второй Мировой, что почти автоматически означает поражение в современной войне (или переход к ядерной стадии с взаимным гарантированным уничтожением на ее завершающем этапе). Соответственно, США должны гарантировать защиту своих ИСЗ от воздействия российских и китайских средств поражения. Это является оборонительным аспектом американской космической стратегии.

Читать статью полностью: США переносят гонку вооружений в космос