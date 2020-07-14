Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сирия, Идлиб, фото: Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Трое российских военных ранены в Сирии во время патрулирования трассы М4 в провинции Идлиб. Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что во вторник, 14 июля, около 8:50 по московскому времени в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации произошел взрыв фугаса по пути следования совместного российско-турецкого патруля на трассе М4.

Ранения получили трое россиян и несколько турецких военных.

В центре уточнили, что российские военные были ранены легко, угрозы их жизни нет. Всех пострадавших быстро вывезли с места происшествия. Раненые россияне доставлены на авиабазу Хмеймим.

Взрывом повредило бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Машины также вывезут с места взрыва, патрулирование пока прекращено. Командование российской группировки в Сирии "во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности", выясняют, что из боевиков причастен к нападению на патруль.