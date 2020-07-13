На президентских выборах в Польше победил Анджей Дуда

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13 июля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Анджей Дуда, фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency

По итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах в Польше действующий президент Анджей Дуда набирает 51,21% голосов, кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - 48,79%.

Продолжающееся распространение COVID-19 сделало возможным голосование традиционным способом и по почте. В итоге явка оказалась высокой: 68,12%.

Выборы прошли в два тура. В первом туре 28 июня Дуда получил 43,5% голосов, Тшасковский - 30,46%.