Пентагон угрожает размещением американского спецназа в Прибалтике

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13 июля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что Соединенные Штаты предпримут ответные шаги, если подтвердится сообщение о том, что Россия платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

На прошлой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер выступили в ходе слушаний в Конгрессе по сообщениям средств массовой информации, утверждающих, что Россия предложила награды боевикам Талибана (запрещен в РФ) за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Эспер и Милли под присягой признали, что нет надежных доказательств верности вышеизложенных слухов. Одновременно эти чиновники заявили, что в случае подтверждения данной информации США предпримет ответные жесткие шаги от экономических санкций против российских спецслужб ГРУ и СВР, до размещения сил специальных операций США в непосредственной близости от российских границ, например – в Прибалтике.

Ранее американское разведсообщество обвиняло Москву в поставках талибам вооружений, амуниции и боеприпасов, и в оказании афганским повстанцам другой помощи. Теперь в Соединенных Штатах раздувается скандал, связанный с публикацией в New York Times, о премировании талибов Москвой за убийство солдат США. Когда американские службы оплачивали гибель советских солдат в Афганистане помнится никто никакой шумихи не раздувал, хотя тот факт был доказан документально. А вот к слухам, в преддверии президентских выборов американские пресса и Конгресс явно не равнодушны.