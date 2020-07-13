На вершине Монблана найдена подборка газет с самолета, разбившегося в 1966 году

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13 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bfmtv

Монблан, pixabay.com

На вершине Монблана найдена в хорошей сохранности подборка газет с разбившегося в 1966 году самолета Boeing 707. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Бомбей – Дели – Бейрут – Женева – Лондон.

24 января 1966 года самолет авиакомпании Air India на подходе к аэропорту Женевы столкнулся с Монбланом и полностью разрушился. Погибли все 117 человек, находившиеся на борту – 106 пассажиров и 11 членов экипажа.

На днях управляющий ресторана, расположенного на высоте 1 350 метров, нашел газеты во время прогулки после работы. В некоторых изданиях упоминается избрание Индиры Ганди премьер-министром Индии 19 января 1966 года. Подчеркивается, что газеты хорошо сохранились, их можно прочитать. Сохранность находки объясняется тем, что ледник, в котором они находились долгие годы, только что растаял.

В 2013 году на Монблане альпинист нашел коробочку с драгоценными камнями стоимостью около 240 тысяч евро, которая, предположительно, принадлежала одному из пассажиров потерпевшего крушение самолета. В августе 2017 года в результате таяния ледников на горе обнаружили человеческие останки, относящиеся к авиакатастрофе.