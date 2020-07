Способна ли Америка одновременно воевать против России и Китая?

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Соединенные Штаты в состоянии вести победоносную войну против России и Китая одновременно, считает Роберт Фарли (Robert Farley). По его мнению, Армия США сможет сосредоточиться на Европе, а военно-морские силы - на Азии.



Одновременное участие Вооруженных сил США в двух или более конфликтах практиковалось ранее и практикуется сейчас. В данный момент Пентагон ведет боевые действия низкой степени интенсивности в Афганистане, Ираке и в Сирии. В 2003 году войскам США пришлось воевать сразу на двух театрах военных действий. В Ираке с 20 марта по 1 мая межвидовая группировка США осуществляла полномасштабное вторжение с участием союзников по НАТО, одновременно силами американской Армии и КМП велись бои низкой интенсивности в Афганистане. Но это были региональные войны. Роберт Фарли считает, что в настоящий момент США уверенной поступью идут на конфронтацию сразу с двумя крупнейшими мировыми державами - Россией и Китаем. Вашингтон стоит, по сути, на пороге войны одновременно против Москвы и Пекина, делает вывод Фарли.

Для начала стоит рассказать, - кто такой Роберт Фарли. Это довольно-таки известный журналист, часто публикует статьи в National Interest. Он же - автор книги The Battleship Book. Он же преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Фарли считается специалистом в вопросах: военной доктрины, национальной безопасности и военно-морского дела. Сразу оговорюсь, у меня нет доверия к так называемым военным экспертам, не имеющим военного образования и практики в военном деле. Но, стремление Роберта Фарли бездоказательно приукрасить возможности Вооруженных сил США воспринимаю, как вызов.

Итак, вышеупомянутый эксперт считает, что Москва вполне может позволить себе начать наступление на Прибалтику, если между США и КНР завяжутся военные действия в Южно-Китайском море. Главной слабостью возможного альянса РФ и КНР, по мнению Фарли, является то, что каждая из этих стран будет стремиться соблюдать только свои интересы, тогда как США по естественным причинам будет действовать соблюдая единый замысел для двух театров военных действий (ТВД).

Фарли почему-то считает, что Вашингтон – сторонник использования лишь дипломатических и экономических инструментов в борьбе против Москвы и Пекина. А инициаторами горячей войны могут быть только РФ и КНР, но никак не США. «В то время как США могут лишь создать условия для войны, именно Россия или Китай нажмут на курок, в любом случае война начнется по инициативе Москвы или Пекина», - пишет он в своей статье. Он считает, что как и во Второй мировой войне, Армия (то есть сухопутные войска) США будут нести основную нагрузку на европейском ТВД, а ВМС Америки сосредоточится на Тихом океане, тогда как ВВС США будут играть лишь вспомогательную роль на обоих ТВД.



У России нет возможности воевать с НАТО в Северной Атлантике, считает Фарли. По его мнению, это означает, что, США могут положиться на союзников по НАТО для блокирования российских военных флотов и сосредоточить свои силы в Тихом океане. В зависимости от продолжительности и интенсивности конфликта, Соединенные Штаты могут перебросить значительные силы и средства Армии США в Европу для оказания помощи союзникам по НАТО в боевых действиях.

Стратегическая задача военных США - добиться решающей победы как минимум в одном из ТВД как можно быстрее. Это потребует ведения действий во всех доменах с использованием воздушных, космических и кибернетических активов. После победы на одном из ТВД все силы и средства будут переброшены на другой. Учитывая силу союзников США в Европе, Соединенные Штаты могут изначально сосредоточиться на конфликте в Тихом океане. В рассуждениях приведенных выше заметен поверхностный подход человека, который либо мало знаком с военным предметом, либо говорит намного меньше, чем реально знает. Мнение Фарли конечно же заслуживает внимания, но только в том случае, если он вещает со слов американских генералов.

В материале Фарли все ж есть рациональные зерна. Так он пишет, что структура альянса, возглавляемого США в Тихоокеанском регионе, сильно отличается от европейской. Несмотря на озабоченность многих западноевропейских стран усилением России, у Соединенных Штатов нет реальных оснований воевать с Москвой, за исключением - для сохранения целостности НАТО. В Европе Пентагон может опираться на Вооруженные силы Германии, Франции, Польши, Великобритании и других стран. На этом здравый смысл в рассуждениях Фарли берет паузу. Далее следует нечто несуразное: «В большинстве сценариев войны европейские союзники по НАТО имеют огромное среднесрочное преимущество над русскими». Похоже Фарли не знаком с действительным положением дел в Вооруженных силах и ВПК западноевропейских стран. В его материале указывается, что Россия может захватить Прибалтику, но вскоре отступит из нее под натиском авиации Западной Европы. Он указывает на мощь ВВС Европейских стран и считает, что они в состоянии эффективно воевать против сухопутных армий РФ. Интересно как это будет происходить, если учесть, что у европейцев нет своих дальних бомбардировщиков и сухопутных ракетных войск. Напротив, Россия обладает мощной сухопутной армией, имеющей современные средства ПВО. К тому же российская фортовая авиация превосходит по количественному и качественному параметрам ВВС западной Европы. Наивен и вывод Фарли, что ядерные силы США обеспечат страховку от решения России применить тактическое или стратегическое ядерное оружие.

При оценке тихоокеанского ТВД Фарли почему-то считает, что Вьетнам забыв о недавнем прошлом выступит с оружием в руках на стороне США. В потенциальные союзники Вашингтона на тихоокеанском ТВД записаны Филиппины, Вьетнам, Южная Корея, Япония и Тайвань. Ох уж эти мне самонадеянные американцы. Его оценка возможностей США воевать морскими силами против сухопутных войск НОАК так же завышена. К тому же он напрасно списывает со счетов российские дальневосточные войска и флот. Реально США в этом регионе могут рассчитывать только на лояльность Австралии и Новой Зеландии.

У США и западного мира есть шанс победить в войне одновременно против России и Китая только в том случае, если противостояние станет долгосрочным. Это определено экономическим потенциалом враждующих сторон. Но, кто ж этот шанс Западу даст. Прежде всего Вашингтону не стоит полагаться на мнение тех, кто считает, что Россия не решится применить ядерное оружие опасаясь американских стратегических средств сдерживания.